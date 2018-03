Menina pula de carro segundos antes de queda de penhasco

Uma menina de 11 anos de idade pulou de um carro em movimento segundos antes de ele cair de um penhasco e se chocar com rochas no mar no País de Gales, no Reino Unido.

Paige Dean estava ouvindo música no carro dos avós quando se abaixou para pegar o telefone ao lado do banco e soltou o freio de mão acidentalmente. Ela disse que tem sorte de estar viva.

A menina, que escapou de uma queda de 76 metros, disse que "nunca sentiu tanto medo" em sua vida.

Paige quase não sofreu ferimentos, mas foi tratada por choque. A menina estava de férias com os avós em um camping e o carro passou por cima de duas barracas vazias antes de cair do penhasco.

Paige disse que ainda tentou puxar o freio de mão depois que o carro começou a andar, mas não conseguiu.

O veículo foi ganhando velocidade e apenas meio metro antes da queda, ela conseguiu abrir a porta do carro e saltar.

"Eu estava indo em direção ao penhasco e fiquei petrificada", disse ela.

"Eu pensei 'tenho que sair' e pulei, e então vi o carro caindo do penhasco."

"Eu definitivamente teria morrido. Nunca senti tanto medo", disse a menina.

Sua avó, Marie Dean, que cuida de Paige e de seu irmão Cameron, de 7 anos, viu o incidente.

"Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Corri atrás do carro e a vi saltar. Mas meu marido, Billy, não se deu conta e gritou 'ela se foi'", disse ela.

"Meu corpo todo ficou dormente e eu corri para Paige e a abracei enquanto ela chorava."

"Deus estava olhando para a gente", disse ela.

Segundo o paramédico Dave Massey, o primeiro a chegar à cena, "é um milagre que ela tenha sobrevivido e que ela tenha tido a presença de espírito de pular no último segundo".

"Não há dúvidas de que ela nunca teria sobrevivido à queda", disse ele. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.