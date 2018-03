Menina sobrevive a queda de prédio de 7 andares nos EUA

Uma menina de oito anos de idade sobreviveu a uma queda de uma altura de sete andares na cidade de Nova York, de acordo com a imprensa americana.

Destiny Antonio sofreu fraturas na bacia e em uma perna depois de cair da janela do apartamento onde morava no bairro do Bronx.

Segundo o jornal New York Daily News, a menina escorregou da janela nas primeiras horas de quinta-feira, quando seus familiares estavam dormindo, e caiu no gramado diante do edifício Castle Hill Houses, a uma pequena distância da rua. Vizinhos que viram a queda chamaram a polícia.

Destiny foi atendida no Centro Médico Jacobi. "Ela está passando bem", disse a irmã, Adell Tyler, ao New York Daily News. "A recuperação dela é surpreendente."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um membro da família disse, de acordo com a emissora de TV americana WPIX, que a mãe de Destiny, Robin Antonio, havia reclamado aos administradores do prédio que a janela não é segura. A polícia está verificando se a abertura tinha os dispositivos de segurança adequados.

De acordo com o jornal New York Post, os parentes de Destiny agora estão se mobilizando para impedir que o serviço de proteção à criança (Administration for Children's Services - ACS) retire deles a guarda de seis crianças.

Na sexta-feira, representantes da ACS apresentaram à mãe da menina uma ordem judicial para permitir que quatro outras crianças e dois netos que vivem com ela sejam entrevistados, disse o jornal.

"Um porta-voz da ACS disse que a medida é um procedimento rotineiro adotado quando há um acidente grave envolvendo uma criança", afirmou o New York Post. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.