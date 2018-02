Meningite faz Ivete Sangalo cancelar shows Dois shows da cantora Ivete Sangalo - que seriam realizados na quarta-feira, no Recife, e no sábado, em São Bernardo do Campo (SP) - foram adiados, sem confirmação de nova data. A cantora deu entrada na manhã de anteontem num hospital, com meningite. De acordo com os médicos que a atendem, seu estado de saúde é bom.