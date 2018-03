Menino de 2 anos cai do 3º andar e morre na Bahia Um menino de 2 anos morreu hoje depois de cair do terceiro andar de um prédio residencial do bairro de Pituba, em Salvador (BA). Segundo o delegado à frente do caso, André Carneiro, da 16ª Delegacia, as primeiras informações indicam que os pais de Alexandre Almeida Aguiar, que se mudaram recentemente para o apartamento, não notaram quando o menino se debruçou na janela de seu quarto, que ainda não contava com rede de proteção. O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal para passar por autópsia. Familiares do menino não quiseram comentar o caso.