Menino de 2 anos é baleado na noite Natal em Niterói Uma criança de dois anos foi atingida na cabeça, aparentemente por uma bala perdida, no Morro da Chácara, em Niterói (RJ), na noite desta terça-feira. Breno Freire foi baleado quando chegava à comunidade com a família para passar a noite de Natal. O menino está internado no CTI pediátrico do Hospital das Clínicas de Niterói em estado grave.