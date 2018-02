Menino de 3 anos cai do 5º andar na zona leste de SP

De acordo com a Polícia Civil, os pais disseram que deixaram a criança no quarto e foram ao banheiro. Ao voltar, a mãe viu o menino com os braços, a cabeça e o peito para fora da grade, mas não conseguiu alcançá-lo a tempo.

A criança foi encaminhada para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, onde permanece internada na Unidade de Tratamento (UTI). A assessoria de imprensa do hospital ainda não tem informações sobre o estado de saúde do menino.

O caso foi registrado como queda acidental no 50° Distrito Policial, no Itaim Paulista.