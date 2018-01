Menino de 3 anos compra carro de US$ 22 mil no eBay Por um golpe de sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista, o jovem britânico Jack Neal, da cidade britânica de Sleaford, arrematou um carro - um discreto Nissan Figaro, na cor rosa - no site de leilões eBay, pelo equivalente a 9 mil libras (cerca de US$ 22 mil). Exceto por uma questão de gosto, não haveria outros problemas com a compra: mas Jack só tem três anos de idade e a compra aconteceu por acidente. Segundo seus pais Rachel e John, a ´travessura´ só foi descoberta quando eles receberam um e-mail de confirmação do site de leilões informando sobre a conclusão da compra e dando os parabéns pela aquisição do veículo. Aparentemente, Jack conseguiu passar por todas as etapas de oferta e negociação no site, que deve havia guardado as informações de cadastro de sua mãe. A transação foi desfeita quando o vendedor soube os detalhes da compra. (Com Agências Internacionais)