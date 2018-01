Menino de 8 anos dirige furgão até McDonald's

WASHINGTON - Um menino de oito dos Estados Unidos pegou o furgão do seu pai e o dirigiu até um McDonald's para comprar um sanduíche de hambúrguer com queijo. O caso aconteceu na cidade de East Palestine, no leste do estado.

O garoto disse que aprendeu a dirigir vendo vídeos no YouTube, informou o jornal Weirton Daily Times.

O menino, com sua irmã de quatro anos, guiou o veículo por dois quilômetros e meio, parando nos sinais e deixando outros carros passar antes de virar e entrar no McDonald's. Os pais das crianças estavam dormindo no momento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando parou o veículo na janela para pedir o sanduíche, os funcionários acharam que era uma brincadeira. "Pensaram que os pais estavam no banco de trás, mas não estavam", disse o policial Jacob Koehler ao jornal.

Quando a polícia apareceu, o menino começou a chorar porque pensou que havia feito algo mal. N meio do tempo, as crianças receberam sanduíches, nuggets e batatas fritas, depois foram levadas para a delegacia e entregues para os pais. / AFP