Menino de 8 anos voa em pé sobre asa de avião

Um garoto inglês de oito anos de idade deve ser confirmado em breve como a pessoa mais jovem a voar em pé sobre as asas de um avião.

O londrino Tiger Brewer realizou o "wingwalk" (voo sobre a asa, em tradução livre) no avião biplano de seu avô, voando a cerca de 160 km/h a mais de 300 metros de altura na região do condado de Gloucestershire (sudoeste da Inglaterra).

Para que ele seja confirmado agora como recordista no livro de recordes Guinness World Record como o mais jovem a praticar o wingwalk, duas testemunhas independentes devem agora confirmar o feito.

O recordista atual do Guinness é Guy Mason, filho do baterista do Pink Floyd, Nick Mason, que tinha 11 anos em 2001, quando praticou o wingwalk.

Paixão de família

"Uma vez que estamos no ar, é incrível", disse Tiger depois do feito. "Estava frio e ventava muito. Você não tem um paraquedas, só um par de óculos."

Seu avô, Vic Norman, dono de uma companhia de acrobacias aéreas, disse que Tiger "compartilha minha paixão por voar. Essa foi uma experiência muito especial para nós dois".

A mãe de Tiger, Zoe, pratica o wingwalk desde a infância. O pai, Colin (mas que trocou oficialmente seu nome para Happy Birthday, ou "Feliz Aniversário") disse que "não estava preocupado com eventuais danos físicos, apenas psicológicos".

"Ele estava nervoso e embora goste de se comportar como um homem grande, ele tem só oito anos. Mas ele ficou repetindo o seu mantra 'medo, vá embora' e consegui ir em frente." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.