Menino de 9 anos escreve programas para iPhone

Enquanto a maior parte das crianças de sua idade usa lápis de cor para desenhar, o menino de 9 anos Lim Ding Wen, de Cingapura, usa um estojo de cores bem diferente, seu iPhone. Lim, que está na quarta série, escreve aplicativos para o iPhone. O mais recente programa criado por ele chama-se Doodle Kids, que já foi baixado da loja iTunes mais de 4 mil vezes nas últimas duas semanas, publicou o New Paper, nesta quinta-feira. O programa permite que os usuários do iPhone desenhem com os dedos diretamente na tela do aparelho. Para limpar a imagem basta chacoalhar o celular. "Eu escrevi o programa para as minhas irmãs mais novas, que gostam de desenhar", disse Lim. As irmãs do garoto têm 3 e 5 anos de idade. Lim, que se diz fluente em seis linguagens de programação, começou a usar computador aos 2 anos de idade. Desde então ele já completou cerca de 20 projetos de programação. O pai do menino, Lim Thye Chean, um vice-presidente de tecnologia de uma empresa local, também faz programas para o iPhone. "Todas as noites checamos as estatísticas enviadas para nós por email (pelo iTunes) para vermos quem tem mais downloads", disse Lim pai. O garoto, que diz gostar de ler livros sobre programação, está produzindo outro software para o celular da Apple, um videogame de ficção científica chamado "Invader Wars".