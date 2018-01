Menino de nove anos cria programa para iPhone

Um menino de nove anos da Malásia criou um aplicativo que permite pintar com os dedos no aparelho iPhone, da Apple. Lim Ding Wen criou o programa, conhecido como Doodle Kids, para suas duas irmãs menores, que têm três e cinco anos. O programa permite aos usuários pintar imagens na tela touchscreen do aparelho, utilizando apenas seus dedos, e limpar a tela chacoalhando o telefone. O aplicativo já foi baixado mais de 4 mil vezes na loja iTunes, da Apple, em menos de duas semanas. Enquanto a maioria das crianças da idade de Lim pintam e desenham com lápis, o menino já cria programas em seis linguagens de programação. O jovem malaio começou a usar um computador aos dois anos de idade e começou a mexer com programação aos sete. Desde então, ele completou mais de 20 projetos de programação. O aplicativo mais recente do menino, o Doodle Kids, foi criado em seu computador, mas adaptado para utilização no iPhone. Lim disse ao jornal Electric New Paper , de Cingapura, que criou o programa em poucos dias - "para minhas irmãs menores, que gostam de desenhar, mas fico feliz que as pessoas gostam dele", afirmou. Em seu website, o pai de Lim, Lim Thye Chean, que é diretor-executivo de tecnologia de uma empresa local e também cria aplicativos para iPhone, procurou demonstrar modéstia em relação ao feito do filho. "Ding Wen é um menino acima da média, com um interesse em computadores, especialmente Apple IIGS e Macs, gosta de programar e isso é tudo", escreveu. "O Doodle Kids é um programa extremamente simples, que pode ser feito por qualquer um. Todo mundo pode criar um programa - se Ding Wen pode, você também pode." Lim Ding Wen está agora trabalhando em um jogo de ficção científica para o iPhone chamado Invader Wars e pretende fazer parte do clube de robótica de sua escola. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.