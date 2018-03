Menino denuncia pai usuário de drogas à polícia no MS Um menino de 10 anos flagrou o pai de 45 anos consumindo drogas nos fundos da casa onde residem na Vila Áurea, periferia de Ponta Porã (MS), na fronteira com o Paraguai, e chamou a polícia. O flagrante aconteceu hoje no início da tarde. Segundo informações da Polícia Militar, a esposa do usuário de entorpecentes e mãe do garoto, de 40 anos, foi agredida porque o marido pensou ser ela a denunciante. Ela levou um soco na barriga, recebeu tapas no rosto e foi ameaçada de morte. O pai ficou preso no 1º Distrito Policial de Ponta Porã.