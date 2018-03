Menino é encontrado em buraco após 4 dias Foi encontrado na segunda-feira, 13, pela manhã, dentro de um buraco, um menino de 1 ano e 8 meses que estava desaparecido desde a quinta-feira, 9, em uma fazenda de Araguari, no Triângulo Mineiro. Pablo Lucas Pereira foi achado por um trabalhador rural que estava indo ordenhar vacas. O menino estava debilitado e foi levado para o hospital, mas se recupera bem. Pereira havia sumido enquanto sua mãe lavava roupas no tanque. Dezenas de bombeiros, policiais e até soldados do Exército trabalharam nas buscas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.