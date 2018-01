Menino morre atropelado após salvar irmã em Piracicaba (SP) O garoto Filipe Jorge Pedreira, de 14 anos, morreu atropelado na tarde deste sábado, 23, mas antes de ser atingido pelo carro conseguiu salvar a irmã. Ele carregava no colo a irmã Maria Eduarda, de 4 anos, em uma rua de Piracicaba, no interior de São Paulo. Ao perceber a aproximação do carro, o adolescente jogou a menina na calçada.