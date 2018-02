Menino morre em piscina de clube da FAB em Brasília O menino R.R.C, de 7 anos, morreu afogado na tarde de ontem, em uma das piscinas do Clube de Associados da Aeronáutica de Brasília. O acidente aconteceu por volta das 14 horas, quando as pernas do menino foram sugadas e ficaram presas no ralo da piscina.