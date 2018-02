Menor apreendido no RJ por roubar colar já está solto O menino que, na manhã desta quinta-feira, 19, foi espancado no centro do rio de Janeiro após ter roubado o colar de uma mulher já está de volta às ruas. Mais especificamente à Avenida Rio Branco, a mesma onde efetuou o roubo. Acompanhado de ao menos cinco garotos, no início da tarde o menor invadiu um ônibus e, em seguida, ameaçou apedrejar a portaria do prédio de nº 128 da Rio Branco.