Menor é detido com drogas e material bélico em SP Um adolescente de 16 anos foi detido, por volta das 22h de ontem, portando drogas e material bélico no interior da Favela do Jardim Limpão, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Policiais militares do 6º Batalhão, em patrulhamento pela Estrada dos Cafezais, desconfiaram de um jovem que estava parado perto da entrada da favela. Ao abordarem e revistarem o menor, os policiais encontraram com ele cocaína e maconha. O adolescente acabou confessando que o resto da droga estaria no interior de uma das casas da favela. Lá os policiais encontraram dois carregadores de metralhadora calibre 9mm, um carregador de carabina calibre 38, 190 reais em dinheiro, uma balança de precisão e um total de 2 quilos da droga, entre cocaína e maconha. O caso está sendo registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.