Menor é suspeito de empurrar jovem da Pedra da Gávea

Vieira havia abrigado o garoto e um amigo dele, ainda mais novo, moradores de rua, na casa em que vivia com a mãe, na Barra da Tijuca, na zona oeste. O crime ocorreu na quarta-feira, 02, quando Vieira saiu para fazer uma trilha com os meninos na Pedra da Gávea. Vieira teria pedido para que o mais velho fizesse uma foto dele, enquanto fazia uma oração na beira do abismo. O garoto, então, o teria empurrado de uma altura de cerca de 300 metros. Foram levados o celular e uma bicicleta, devolvida depois pelo menino mais novo.

A mãe da vítima, Marcia Valentina Vieira, contou que o filho abrigou os meninos há duas semanas, depois de vê-los na Praça do Ó, na Barra da Tijuca. Vieira se referia aos meninos como seus filhos. "Ele dizia que era o pai dos garotos, e eu dizia que não é assim que se cria. Ele levou os dois para dentro de casa. Falei que deveríamos ajudar, mas não desta forma. Mas jamais pensei que ele ia ter essa maldade de fazer o que fez", afirmou Marcia, em frente à 16ª DP (Barra da Tijuca). O delegado Mário Luiz da Silva não quis comentar o caso e determinou que as investigações sigam sob sigilo.

Numa rede social, Vieira postou fotos das crianças e contou como as conheceu. "Esses dois meninos passam uma ou duas semanas na rua e voltam pra suas casas, conheci eles há um tempo lá na Praça do Ó. Esse pretinho é irmão do Robinho da Praça do Ó. Ontem vi os dois lá no Koni, uma hora da manhã e sabia que eles iam dormir na rua. Chamei aqui para casa. Dormiram igual a pedra até o meio dia, acordaram, viram desenho e foram à piscina. Eu me vi neles, quando eu era pequeno e ia viajar para a casa de praia de algum amigo. Já almoçaram e agora vou levá-los para dar um tibum na água do mar! Queria poder pagar um colégio bom para eles... Amém", escreveu, há duas semanas.

Ele também postou fotos dos garotos deitados no sofá, e fez um selfie com um deles em que a legenda é "meu filho". Na rede social, os amigos lamentaram a morte de Vieira.