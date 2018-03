Menor é suspeito de planejar assalto contra o pai em SP

De acordo com a polícia, a dupla encapuzada invadiu a residência da família, localizada no Jardim São Tomaz, na noite desta terça-feira, 1. Eles renderam a mulher de 69 anos e seus dois filhos e exigiram R$ 9 mil reais deles.

Os reféns reagiram e o revólver do suspeito disparou cinco vezes. Atingido por dois tiros, um dos suspeitos foi internado sob escolta policial e o outro conseguiu fugir, também ferido.

Tortura

Segundo as vítimas, durante a sessão de socos, chutes e coronhadas, os bandidos deixavam claro que sabiam da exata quantia que o eletricista teria retirado do banco para a compra de um carro.

Chamados à residência, policiais militares encontraram um dos suspeitos caído do lado de fora que confessou a participação do filho do eletricista no crime. Ele teria contado sobre a quantia e tramado o assalto.

O adolescente foi apreendido enquanto o caso é investigado.