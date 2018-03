Menor envolvido em morte de PM é apreendido A polícia apreendeu um adolescente de 17 anos envolvido no assassinato de um policial militar à paisana na tarde de terça-feira, 21, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O menor foi encontrado pela polícia na quarta-feira, 22, e portava a arma usada no dia do crime, além de dinheiro roubado em outros assaltos. Ele já tem passagem pela Fundação Casa.