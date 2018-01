Menor helicóptero do mundo é apresentado no Japão

A fabricante japonesa de brinquedos Tomy apresentou nesta terça-feira, 23, o menor helicóptero do mundo. O Heli-Q cabe na palma da mão e tem autonomia de vôo de cinco minutos. Funciona com controle remoto e bateria de lítio recarregável. Segundo a empresa, as vendas começam em novembro, por cerca de US$ 30, mas não há previsão de chegada ao Brasil. A Tomy é fabricante de brinquedos como o Pula-Pirata, famoso no País na década de 80. Heli-Q cabe na palma da mão e tem autonomia de vôo de cinco minutos. Foto: Divulgação