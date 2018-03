Menor morre espancado na Fundação Casa em SP Um adolescente foi morto na noite desta quinta-feira por outros internos na Unidade Intensiva 21 da Fundação Casa (antiga Febem) em Franco da Rocha, região norte da Grande São Paulo. O menor foi espancado até a morte e o crime foi descoberto por funcionários do local, que chamaram a polícia. O jovem, de 15 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O vice-presidente do Sindicato dos funcionários da Fundação Casa (Sintraenfa), Júlio Alves, acredita que desavenças com outros internos podem ser a causa do crime. Alves afirmou que a Unidade 21 de Franco da Rocha, que abriga 74 internos, está fora do controle da direção da Fundação Casa. "Há aproximadamente dois meses, os funcionários vêm encontrando dificuldades para acessar algumas partes da unidade, isso com imposição dos próprios adolescentes, sobre ameaça de haver agressões envolvendo funcionários e adolescentes e de se rebelar ou causar tumulto na unidade, caso os funcionários insistam em adentrar em alguns locais restritos e estabelecidos pelos próprios adolescentes". A Fundação Casa informou, por intermédio de sua assessoria de imprensa, que foi aberta uma sindicância para apurar os fatos e que a Corregedoria da instituição foi acionada para investigar se houve negligência por parte de funcionários. O inquérito policial que investigará o homicídio foi registrado no Distrito Policial Sede de Franco da Rocha. A Fundação informou desconhecer os problemas na Unidade 21 expostos pelo vice-presidente do Sintraenfa. O "Complexo do Franquinho", como também é conhecida a unidade, conta com 13 alas e nenhuma delas sofre com superlotação.