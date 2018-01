Menor projetor do mundo serve como 'TV móvel'

A fabricante de projetores Oculon apresentou nesta terça-feira, 20, o que deve ser o menor projetor de imagens do mundo. Os modelos Hikari Pro1440 (que custa US$ 399) e Pro920 (US$ 290) podem ampliar a 15 ou 20 polegadas um arquivo a 60 centímetros de distância da parede. Os equipamentos podem ser conectados a consoles de videogames, laptops e players de mídia portátil, como o iPod. Modelo Hikari Pro920 custa US$ 290 e serve como "TV móvel". Foto: Reprodução/Engadget