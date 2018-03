Menor só poderá ir à micareta em Ribeirão-SP com pais

Os organizadores do evento, que ficaram surpresos com a liminar, optaram por conceder abadás - roupa necessária para ter acesso aos blocos Eva, Nana Banana e Coco Bambu - de cortesia aos acompanhantes ou devolver o valor integral de ingressos já comprados aos jovens que desistirem. Os pais ou responsáveis que já iam acompanhar os adolescentes no evento, comprando antecipadamente os abadás para os blocos, terão o dinheiro devolvido e receberão a cortesia. As novas compras de abadás por menores somente ocorrerão na presença dos responsáveis.

Os organizadores investiram cerca de R$ 600 mil e esperam atrair cerca de 100 mil pessoas nos três dias. "É importante ressaltar que não está proibida a entrada de menores no evento, e sim menores desacompanhados de seus pais ou responsáveis legais", diz um dos organizadores do evento, Paulo Alonso. Um posto de troca dos abadás aos menores e responsáveis será montado no local. O Carnabeirão é a maior micareta do interior brasileiro e terá como atrações as bandas de axé Asa de Águia, Eva, Chiclete com Banana e Ivete Sangalo.