Menores confessam assassinato de jornalista, diz polícia Dois menores de idade confessaram o assassinato do jornalista Celso Mazzieri, de 45 anos, informou nesta quarta-feira, 5, a Polícia Civil. O corpo do jornalista, que estava desaparecido desta sexta-feira, 28, foi encontrado nesta quarta na cidade de Porto Feliz (SP). Mazzieri tinha sinais de enforcamento e estava com as mão amarradas, informou a polícia.