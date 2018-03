Menores fazem assalto em ônibus e são detidos em SP Dois adolescentes foram detidos hoje após assaltarem passageiros de um ônibus na região dos Jardins, zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, após serem acionados pelas vítimas, os policiais militares conseguiram deter a dupla nas imediações. Com os rapazes foram apreendidos um revólver calibre 38 e os pertences roubados, que foram devolvidos às vítimas. J.F.C., de 17 anos, e D.R.S.M., 16, entraram no ônibus na Avenida Nove de Julho e anunciaram o assalto. Depois de roubarem vários passageiros, os dois desceram e fugiram pela avenida. As vítimas conseguiram chamar a polícia, que localizou os dois assaltantes entrando em outro ônibus que trafegava pela mesma avenida, no sentido contrário. O motorista do coletivo atendeu a determinação dos policiais para que parasse e os dois menores foram detidos com nove aparelhos celulares, dois relógios, uma carteira e a quantia de R$ 49 em dinheiro. Os objetos roubados foram devolvidos para as vítimas e os dois menores infratores foram encaminhados à Fundação Casa.