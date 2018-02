Menores feridos em incêndio retornam à Fundação Casa A Fundação Casa (antiga Febem) informou que, apesar do incêndio ocorrido hoje, não houve motim no Internato Encosta Norte, no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Segundo a instituição, a confusão foi provocada por um interno com problemas psiquiátricos, que descascou um fio da rede elétrica de um quarto e ateou fogo em colchões. Um jovem de 18 anos inalou fumaça em excesso e morreu. Outros dez menores que estavam no módulo precisaram ser atendidos no Hospital Santa Marcelina e já foram reconduzidos à unidade.