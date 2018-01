Menores oferecem sexo virtual em troca de recarga de celular Menores portuguesas se oferecem para fazer sexo virtual em salas de bate-papo em troca de recargas de crédito em seus celulares, informou neste domingo, 8, o jornal português Diário de Notícias. O estudo assinala que em qualquer sala de conversa aberta todo público se encontram propostas como a da menina de 14 noas, com o nome virtual de Dina: "Olá a todos. Faço sexo virtual através da câmara do celular, mas só em troca de recarga". Com uma linguagem em que se omite boa parte das letras e praticamente indecifrável para aqueles que não freqüentam este tipo de chat, as meninas se oferecem em troca de pouco euros como crédito em seus celulares. Renato Montalvo, um dos autores do estudo, disse que têm "crianças de 14 anos que fazem sessões de strip-tease e masturbação diante das câmaras para pessoas que não conhecem em troca de recargas de 10 euros (cerca de R$ 25)". Quando as meninas recebem a mensagem de que o celular foi recarregado, começam o "espetáculo". Os autores do estudo recolheram centenas de diálogos de jovens e pretendem que sirva de "alerta" aos pais, que desconhecem que seus filhos freqüentam este tipo de conversas.