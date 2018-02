Menores são apreendidos com carro roubado em SP Cinco menores foram detidos na madrugada de hoje, após perseguição a um veículo roubado, na região de Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, soldados foram atender a um chamado quando se depararam com o veículo roubado com cinco menores. Houve perseguição, que só terminou quando os menores colidiram com um poste, na Avenida Escola Politécnica, perto da Estrada Cachoeira. Dois menores foram levados ao pronto-socorro da região e outros três foram detidos. Com eles foram apreendidas uma arma de brinquedo e uma espingarda. O caso foi registrado no 14ºDP, em Pinheiros.