Menores são apreendidos por incendiar escola no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul apreendeu na manhã desta quinta-feira, 22, nove adolescentes suspeitos de atearem fogo em uma escola do município de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Os menores têm entre 13 e 17 anos e tiveram mandados de internação judicial expedidos.