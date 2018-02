Mensagem de Natal do Papa é marcada por ataque na Nigéria

O líder de 1,3 bilhão de católicos romanos fez seu discurso bianual "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo) abençoando dezenas de milhares de pessoas na praça de São Pedro.

Ao fim de sua mensagem, o Papa de 84 anos celebrou a sétima temporada de Natal de seu pontificado, desejando Feliz Natal em 65 línguas, incluindo turco, hebraico, árabe, suaíli, hindu, urdu e chinês.

"Que o Senhor venha ao socorro de nosso mundo tão afetado por tantos conflitos que mesmo hoje mancham a terra com sangue", disse ele, falando em italiano da sacada central da Basílica de São Pedro.

O dia que simboliza a paz para muitos católicos em todo o mundo foi marcado pelas explosões na Nigéria, incluindo uma contra uma igreja católica próxima à capital Abuja, e que matou ao menos 27 pessoas.

O Papa não mencionou a explosão em seu discurso, que foi preparado antes que as notícias sobre os ataques chegassem a Roma. Mas o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, condenou as explosões.

"Estamos próximos do sofrimento da igreja nigeriana e de todo o povo tão afetado pela violência terrorista, mesmo nestes dias que deveriam ser de alegria e de paz", disse Lombardi à Reuters.

O grupo islâmico Boko Haram assumiu a responsabilidade pelo ataque à igreja de Santa Teresa e mais quatro explosões na Nigéria neste dia de Natal.

Em seu discurso, o Papa pediu por "um fim à violência na Síria, onde tanto sangue já foi derramado".

Ao menos 5 mil pessoas foram mortas em nove meses de violência na Síria entre as forças do governo e manifestantes que pedem a saída do presidente Bashar al-Assad.

O Papa também pediu a retomada dos diálogos entre israelenses e palestinos e a plena reconciliação e estabilidade do Iraque e do Afeganistão.

Ao declarar "vamos falar por aqueles que não têm voz", o Papa pediu por mais ajuda para aqueles que passam fome na África e pelos atingidos por enchentes na Tailândia e nas Filipinas.

Na homilia, ele lamentou que o verdadeiro sentido do dia de Natal tenha sido ofuscado pelo materialismo.