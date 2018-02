Mensagem em celular leva polícia a 420 kg de maconha Mensagens trocadas pelo celular entre os transportadores da droga levaram a Polícia Rodoviária Estadual à apreensão de 420 quilos de maconha, na madrugada deste domingo (1), na rodovia Castelo Branco. Os policiais faziam a abordagem de um automóvel no km 208 da rodovia, em Itatinga, quando o motorista recebeu uma mensagem pelo celular. Ao perceber o embaraço do ocupante do veículo, os policiais checaram o celular e viram que o texto mencionava o transporte da "mercadoria".