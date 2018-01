Mensagem instantânea migra para o celular

Há um ano o estudante Fábio Takahashi descobriu que poderia usar o MSN no seu telefone celular. Como a maioria dos brasileiros, ele não tinha internet em casa, mas já conversava com seus amigos pelo programa de mensagens instantâneas mais usado no País. O problema é que Fábio só podia acessar o MSN quando tinha um computador conectado à web por perto. Caso contrário, estava sempre offline. Portanto, o celular foi a solução para manter contato constante com seus amigos. "Agora já instalei internet em casa, mas ainda uso o celular para entrar no MSN sempre que estou no ônibus. Gosto muito de conversar com meus amigos", afirma Takahashi. Usar o MSN pelo celular não é exatamente uma novidade. Acontece que agora as operadoras começaram a oferecer planos mais baratos para as pessoas acessarem a internet e, conseqüentemente, o MSN. Estar sempre em contato com as pessoas do seu programa de bate-papo, mesmo longe do computador, não provoca mais aquele estrago profundo na conta corrente. E quem não tem internet em casa, seja porque fica online o dia inteiro no trabalho ou porque acha os planos de banda larga caros, tem a opção de usar o telefone para o bate papo. Na rua do estudante Cristiano Gomes, de 17 anos, que mora em Natal (RN), a banda larga ainda não chegou. "A internet é discada. Então só entro no MSN no fim de semana. Nos outros dias, só pelo celular", conta. Para se conectar ao MSN, Cristiano instalou o programa Mig33 no seu telefone móvel, um dos diversos softwares que têm essa função. Existem porém outras maneiras de ficar sempre online. Se não quiser instalar nada no celular, o que é bem mais trabalhoso para as pessoas que não têm paciência de ir a fundo nas ferramentas do aparelho, também é possível entrar em páginas da internet que funcionam quase da mesma forma. Basta acessar o site, digitar o nome do usuário do MSN, a senha e bater papo à vontade. O MSN é líder no Brasil com 34 milhões de usuários. Mas quem prefere outros programas de mensagens instantâneas, como o Google Talk, o esquecido ICQ ou até o pouco popular Yahoo! Messenger, também consegue teclar com os amigos pelo telefone móvel. Quase todos os sites e softwares funcionam com os bate-papos. Agora é com você! Aqueça o teclado e siga os passos.