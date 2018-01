Mensagem surpreende usuário de Windows pirata Uma mensagem está aparecendo na tela de muitos usuários brasileiros, alertando que seu Windows pode não ser uma cópia regular. Não se trata de um vírus, mas sim de uma notificação gerada pelo programa Windows Genuine Advantage. Trata-se de uma ferramenta de detecção, criada pela Microsoft para estimular usuários a migrarem seus aplicativos para versões legais. O software é baixado escondido em meio a várias atualizações de segurança que o usuário baixa da internet para tapar furos no Windows. Só que o WGA checa o número da licença do Windows e, se o número de identificação da cópia do Windows não bater com os registros da Microsoft, o usuário ganha uma mensagem na tela alertando sobre a possibilidade daquela cópia ser irregular. O texto afirma: "Esta cópia do Windows não é original. Você pode ter sido vítima de falsificação de software." Junto com a mensagem, o usuário recebe ainda uma sugestão para solucionar o problema, que o leva a uma página no site da Microsoft com orientações sobre como regularizar sua cópia de software. Usuários com cópias piratas recebem descontos na hora de regularizar seus aplicativos. Alerta Segundo a empresa, a idéia do programa é estimular o usuário a migrar para uma versão original do sistema operacional pelos benefícios de segurança que isso traz, daí o nome do programa (Genuine Advantage). A empresa ainda afirma que o programa não é invasivo e sua única intenção é alertar e educar o usuário. Aqueles que quiserem podem desativar o aviso do aplicativo selecionado a opção na ferramenta de notificações na barra de ferramentas do Windows. Segundo a empresa, usuários que utilizarem softwares piratas não terão informações capturadas pelo programa. De acordo com levantamento recente da Business Software Alliance - BSA, o índice de pirataria de software no Brasil é de 64%, ou seja, quase 2 em cada 3 softwares são cópias piratas.