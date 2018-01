Mensagens de Blackberries são seguras, diz empresa

A Research in Motion (RIM), o fabricante do BlackBerry, desmentiu uma informação publicada na França, segundo a qual as comunicações destes aparelhos podem ser interceptadas pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. A RIM afirmou através de um comunicado que as informações, "uma repetição de um rumor de dois anos passados" sobre a intercepção por parte da Agência Nacional de Segurança dos EUA (National Security Agency, NSA), "estão baseadas em informação falsa e errônea". "Ninguém, nem sequer a RIM, tem capacidade para revisar o conteúdo de qualquer comunicação enviada com o BlackBerry Enterprise Solution porque toda a informação está codificada utilizando a tecnologia de encriptação de 256 bits da Advanced Encryption Standard (AES) e a origem dos e-mails não pode ser rastreada ou seu conteúdo analisado", afirmou a empresa canadense. A RIM acrescentou que a tecnologia de codificação que utiliza "é considerada impossível de ser quebrada e proporciona a proteção mais poderosa para dados que a codificação standard SSL utilizada em serviços bancários pela internet, comércio eletrônico" e outras comunicações. O jornal francês Le Monde publicou uma informação na qual assinala que as autoridades francesas proibiram altos funcionários do Governo de usar o BlackBerry por temor de que suas comunicações estejam sendo interceptadas pelos serviços secretos dos Estados Unidos e do Reino Unido.