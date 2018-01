Mensagens de texto por celular prejudicam linguagem escrita O aumento da popularidade de mensagens de texto em celulares representa uma ameaça aos padrões da escrita, afirma uma comissão educacional da Irlanda. A freqüência de erros gramaticais e de pontuação se tornou um problema sério, afirmou a State Examination Commission em relatório elaborado após revisão das provas do ano passado de alunos na faixa dos 15 anos. "A emergência do celular e o aumento do uso das mensagens de texto como meio popular de comunicação impactaram nos padrões de escrita, como mostram as respostas dos alunos", afirma o relatório, citado pelo jornal Irish Times. "A mensagem de texto, que usa recursos fonéticos e pouca ou nenhuma pontuação, parece representar uma ameaça às convenções de escrita." O relatório lamenta que em muitos casos os alunos usam "frases excessivamente curtas, simples e com vocabulário limitado". O resultado do relatório contrasta com o desempenho de alunos irlandeses na faixa dos 15 anos de idade que ficaram entre os 10 melhores em um ranking internacional de literatura compilado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.