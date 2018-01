Mensagens de texto via celular dobram até 2010, diz estudo As mensagens de texto em celulares vão mais do que dobrar em cinco anos, para 2,3 trilhões de unidades até 2010, mostrou uma pesquisa divulgada na terça-feira. O número de mensagens de texto (SMS) transmitidas em 2005 foi estimado em 936 bilhões, de acordo com a unidade britânica do grupo de pesquisa Gartner. A receita total do serviço deve alcançar US$ 72,5 bilhões em 2010, frente aos US$ 39,5 bilhões do ano passado. "De longe a região que continuará a trocar mais mensagens de texto será a Ásia-Pacífico, onde o Gartner prevê que a quantidade de textos enviados ultrapassará 1,8 trilhão em 2010", disse o grupo em comunicado. O Gartner disse que novos serviços de mensagem via celular são necessários, incluindo comunicação em tempo real e sistemas de envio e recebimento de fotos e vídeos. Mas o grupo alerta que esses novos serviços só serão populares como o SMS se forem simples de usar e tiverem preço acessível, motivos que explicam o sucesso das mensagens de texto via celular.