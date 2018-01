Menu com saquês premium no Kinoshita Há quem diga que o mundo dos saquês é tão complexo quanto o dos vinhos. Como no caso da uva fermentada, há uma grande variedade de estilos, preços e a bebida pode ser harmonizada com um banquete. Para mostrar tal versatilidade, a importadora Yamato promove jantares no restaurante Kinoshita, do chef Murakami, acompanhados por saquês do estilo ginjo-shu. Ginjo-shu é um modo de fazer a bebida com polimento do arroz em que pelo menos 40% são removidos e os grãos passam por longa fermentação, resultando em um líquido delicado e muito aromático. Serão servidos nove tipos de ginjo-shu, de empresas tradicionais como Nambu Bijin e Ryujin Shuzo (foto), acompanhando pratos como ouriço, sopa de vieiras e foie gras marinado em missô. Três rótulos passam a integrar o menu da casa. Jantar harmonizado com saquês – 24 e 25 de agosto, R$ 780 por casal. Kinoshita – Rua Jacques Félix, 405, 3849-6940