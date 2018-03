Mercadante defende 'autonomia' de manifestações

Ele recorreu ao dramaturgo Nelson Rodrigues (1912-1980) e ao filósofo cubano José Martí (1853-1895) para comentar as manifestações no Rio e São Paulo e a vaia sofrida pela presidente Dilma Rousseff no Estádio Nacional Mané Garrincha, no sábado, 15, na abertura da Copa das Confederações. "Nelson Rodrigues já dizia que no Maracanã se vaia até minuto de silêncio", disse. Mercadante evitou críticas ao prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) pela posição diante das manifestações. "José Martí dizia que mesmo com excessos é preciso amar a juventude."