Mercadante diz que ensino técnico é prioridade imediata O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, reiterou nesta terça-feira, 19, ao deixar o Fórum Estadão Brasil Competitivo sobre educação, em São Paulo, que a prioridade imediata do governo na área é o ensino técnico profissionalizante. "Mesmo tendo expandido em mais de 160% as vagas (no ensino médio), para 2,5 milhões de estudantes não há vaga. A opção é ensino técnico profissionalizante", comentou.