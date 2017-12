Mercadante diz que entrega de cargos por ministros é 'gesto de gentileza'

Em entrevista coletiva após reunião com outros membros do governo e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Mercadante também negou a existência de um prazo para que os ministros coloquem seus cargos à disposição de Dilma e disse que ele próprio já deixou o comando da Casa Civil à disposição da presidente.

O ministro não soube precisar quantos ministros já entregaram cartas de demissão e tampouco citou os nomes daqueles que já o fizeram.

"Estão chegando muitas hoje, mas mais de 10, 15 ministros entregaram", disse.

"Faz quem quiser, é um gesto de gentileza e não tem prazo, o governo vai até 31 de dezembro", acrescentou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na véspera, a ministra da Cultura, Marta Suplicy entregou sua carta de demissão e aproveitou o documento para pedir que Dilma tenha uma equipe econômica independente no segundo mandato. [nL2N0T10ZR]

Também nesta quarta, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, anunciou que entregou sua carta de demissão e que deve retomar o posto de professor na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). [nL2N0T21GW]

No Catar, onde fez uma visita oficial antes de ir para a Austrália participar da reunião do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo, Dilma disse que Marta a informou previamente sobre o conteúdo de sua carta de demissão e garantiu que a reforma ministerial não será feita logo que ela voltar da reunião do G20.

"Não estabeleci nenhum prazo, eu não vou fazer a reforma imediatamente. Vou fazê-la por partes. A ministra Marta é um caso que ela tratou comigo logo após, logo após o final da eleição, ela tratou isso comigo", disse a presidente. [nL2N0T210P]

(Reportagem de Eduardo Simões)