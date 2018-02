Mercadante vê lei de royalties como marco histórico O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, classificou de "marco histórico" a aprovação da lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 50% do Fundo Social do pré-sal para educação e saúde. "Estimamos que, nos próximos 30 anos, teremos mais de R$ 368 bilhões de investimentos em educação", afirmou ele, segundo a TV NBR, durante participação no programa Bom Dia Ministro.