Mercado brasileiro de celular cresce 15% ao mês A base de usuários de celular no Brasil cresceu 14,8% no período de 12 meses até fevereiro, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O País tem atualmente 101,096 milhões de celulares ativados. O número de adesões líquidas das desistências em fevereiro foi de 378.836, significativamente inferior aos 594.407 mil do mesmo mês do ano anterior. A Anatel ainda não divulgou detalhes de ranking das operadoras em fevereiro. Em relatório, o banco Morgan Stanley avaliou que a taxa de crescimento do mercado celular no Brasil este ano será de cerca de 15%. O objetivo das operadoras em 2007, segundo a analista Vera Rossi, será reter os clientes de médio e alto consumos. A taxa de crescimento já havia sido de 15,1% em janeiro, quando o mercado brasileiro de celulares bateu a marca de 100 milhões de linhas em operação. Em todo o ano de 2006, a expansão foi de 16%.