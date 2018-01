Mercado brasileiro de PCs cresce 36% em 2005 Confirmando os bons resultados projetados para o mercado de PCs em 2005, a consultoria IDC Brasil registrou um crescimento de 36% nas vendas de micros no País em relação a 2004, atingindo 5,5 milhões de unidades entre notebooks e desktops. Para a empresa, boa parte desse crescimento está ligado a incentivos do governo, como o lançamento do programa PC para Todos e a MP do Bem, que institui isenções nos impostos PIS e Cofins para máquinas com valor inferior a R$ 2,5 mil, sem contar a queda do dólar. Contudo, a venda de notebooks ainda tem pequena participação em números absolutos. Se comparada ao Japão, onde as vendas de notebooks e desktops são praticamente equiparadas, a participação dos micros portáteis ainda é baixa no Brasil, com apenas 5% do total das vendas. Mesmo assim, a alta na venda em portáteis é significativa: foram vendidas 275 mil unidades de notebooks no ano passado, representando uma alta de 47%. O estudo também indica que o mercado doméstico foi responsável por 38% do consumo de PCs em 2005. Em 2004, este índice foi de 34%. O varejo foi o canal que mais vendeu, sendo responsável por 15,6% dos 5,5 milhões de PCs comercializados. Ainda segundo o IDC, houve ainda um recuo no mercado cinza (de PCs vendidos com componentes contrabandeados): se em 2004 eles respondiam por 74% do mercado, em 2005 o resultado baixou para 61%.