Mercado brasileiro já tem alternativas ao iPhone 3G à venda Com a estréia da rede 3G da Vivo a variedade de telefones de terceira geração oferecidos pelas operadoras deve crescer até o final do ano. Ainda assim, quem pretende comprar um celular 3G agora, e não quer esperar pelo iPhone ou um de seus concorrentes, já encontra diferentes modelos, dos mais simples (e menos caros) aos smartphones com telas e teclados grandões. A Nokia tem liderado a oferta de aparelhos 3G. O fabricante vende no Brasil desde o famoso N95, cheios de recursos multimídia e para acessar a internet, até o 6120c e o 5610 Xpress Music (veja ao lado) que é focado como um tocador de música digital. A Nokia ainda tem muitas opções de smartphones, que servem como uma ferramenta de trabalho. Além do N95, os melhores modelos são o N81 8GB, o E90 e o E65. A Sony Ericsson, apesar de ter menos modelos 3G à venda atualmente, aos poucos começa a aumentar seu portfólio 3G. O K850i é um dos que já estão à venda. Os principais comandos do aparelho são feitos na tela. Outro modelo 3G é o W980, mais focado na música e em conteúdos multimídia. Ele tem embutido um transmissor FM, para reproduzir as músicas no rádio do carro, por exemplo. Já no nível dos smartphones, o principal modelo do fabricante é o P1i que tem um teclado fácil de digitar. Para quem deseja juntar televisão com conexão de banda larga no celular, o principal modelo é o Samsung V820L. Ele só é vendido pela Vivo, que agora já tem a rede 3G. O celular é um dos poucos no mercado brasileiro que consegue captar o sinal de TV digital. Além dele, o fabricante tem o i617, um smartphone bem grandão. A HTC, que conquista principalmente os usuários corporativos ou mais hi-tech, vende dois modelos 3G, o TyTN II e o Touch Dual, dois bons celulares com Windows Mobile. F.S. Veja algumas alternativas para o Iphone