Mercado chinês produziu 226 milhões de celulares só nos cinco primeiros meses deste ano

A China produziu cerca de 226 milhões de telefones celulares nos primeiros cinco meses do ano, 33,7% a mais que no mesmo período de 2006, informou nesta segunda-feira, dia 16, o jornal estatal Diário do Povo. O gigante asiático conta com mais de 80 empresas no setor, que fabricarão 40% dos cerca de um bilhão de telefones celulares produzidos este ano no mundo todo, segundo dados do Ministério de Indústria da Informação chinês. O aumento da produção se deve ao crescente mercado rural, já que as empresas locais tentam alcançar multinacionais como a Nokia e a Motorola, que dirigem as vendas de seus telefones de baixo custo aos camponeses. Há 487 milhões de usuários de telefonia celular na China, com seis milhões de novos usuários a cada mês. Em 2006, a produção chinesa de telefones celulares foi de 480 milhões de unidades, um significativo crescimento de 58,2% em comparação com 2005.