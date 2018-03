Mercado consumidor amplia-se

O cultivo de legumes e verduras em miniatura no Brasil, até alguns anos, atendia basicamente à demanda de chefs de cozinha, que estão sempre em busca de produtos diferentes para compor suas criações. Mas, atualmente, esse nicho de mercado está mais abrangente e já atende, além dos gourmets, ao consumidor comum. O tomate tipo cereja e o minipepino, por exemplo, já são produtos consolidados e fáceis de encontrar em vários supermercados. Segundo o supervisor José Ronildo do Santos, da Casa Santa Luzia, de São Paulo (SP), a demanda pelos minilegumes vem crescendo nos últimos cinco anos, apesar do preço, que é, em média 20% maior do que os convencionais."Não é só o tamanho que é diferente. O sabor e a textura são melhores, por isso o público paga por isso." A diversidade de produtos em miniatura também vem aumentando. "Freqüentemente incluímos novidades em nosso catálogo, como o tomate sweet grape, pequeno e ovalado", diz Santos. O mix de legumes e hortaliças em miniatura da Santa Luzia tem 25 itens, entre eles moranga, chuchu, berinjela, cenoura, pimentão, cebola e milho. "Temos mais opções, mas alguns produtos são muito sazonais." O diretor de FLV do grupo Pão de Açúcar, Leonardo Miyao, destaca ainda a importância da aparência destes produtos. "Como o consumidor paga mais, ele exige que o produto esteja sempre bom, fresco e bonito", diz. Para isso, a logística com essa linha precisa ser bem programada. "É um nicho de mercado. Então, optamos por oferecer estes produtos apenas em algumas lojas." Atualmente, a rede oferece em torno 15 itens no segmento de mínis. O volume de vendas é bom, de 10 mil bandejas (de 300 a 400 gramas)/mês. PARCEIROS A Sapori Produtos Alimentícios, de Jarinu (SP), possui uma linha de produtos miniaturas, cuja produção vem de produtores parceiros, que cultivam conforme a demanda da empresa, explicam os proprietários Ângela e Maurício Rappa. "Esse mercado de mínis já passou por um período melhor, quando era novidade. Agora está mais estabilizado." Atualmente, a Sapori conta com nove produtores parceiros. A linha de produtos mínis é comercializada in natura, com destaque para tomates, milho, pepino e vagem, "uma variedade especial, colhida precocemente, antes de os grãos se formarem dentro da vagem", explica Rappa. Há também a linha de conservas, que inclui minimilho, minicebolinha e miniabobrinha. "Na linha in natura, comercializamos atualmente em torno de 20 mil bandejas (entre 200 e 300 gramas) por mês."