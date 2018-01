Mercado da tecnologia Bluetooth cresce, mas desacelera

A tecnologia sem fio Bluetooth é cada vez mais popular, seja na comunicação de telefones celulares e fones de ouvido sem fio, entre celulares ou outros dispositivos compatíveis, como acessórios para computador, apresentou um bom desempenho ao longo de 2006, deve manter boas vendas em 2007, mas já registra desaceleração, por conta do surgimento de novos padrões de sinais sem fio. Segundo a empresa de pesquisas ABI Research, a venda de dispositivos Bluetooth em 2006 cresceu 71% na comparação com 2005, chegando a quase 500 milhões de unidades. O número, divulgado no ano passado, estimava ainda um futuro promissor para a tecnologia, com crescimento superior a 40% até o ano 2011, com a substituição de fones de ouvido mono (apenas um canal de som) por modelos Bluetooth estéreo, seja para tocadores digitais de música ou telefones celulares com funções multimídia. Confirmando a taxa de crescimento, outra empresa de pesquisas, a In-Stat, estima que o crescimento do mercado de dispositivos Bluetooth crescerá um pouco menos: 34% no ano que vem, já mostrando alguma desaceleração. Segundo a empresa, uma das razões é que alguns fabricantes de chips estão concentrando funções nos componentes, que terão, a um só tempo, várias tecnologias sem fio, como Wi-Fi ou GPS. Outro fator que justifica a desaceleração é o saturação de alguns mercados, além do surgimento de novas versões do padrão Bluetooth no futuro próximo.