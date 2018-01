Mercado de câmeras digitais terá pico em 2010 Enquanto nos mercados ditos ´maduros´ como EUA, Japão e Europa, o mercado de câmeras digitais enfrenta uma expansão menor, mercados em desenvolvimento como Ásia e América Latina ainda responderão por boa parte das encomendas, elevando a venda mundial de aparelhos a 114 milhões em 2007, ou crescimento de 8% na comparação com o ano anterior. O mercado seguirá com resultados positivos até 2010, quando atingirá um pico, disse a empresa de pesquisas IDC. Segundo um estudo que traça as perspectivas do mercado mundial, conforme os mercados ficarem tomados. A saturação de mercados está levando os fabricantes a mudarem sua estratégia de marketing, fazendo com que as famílias pensem na compra de mais de uma máquina digital por família ou que façam a atualização de seus modelos. Em função disso, o IDC diz que a partir de 2011 haverá uma retração de 2% no mercado mundial de câmeras digitais, exceção feita aos modelos digitais profissionais e semi-profissionais. O mercado de câmeras SLR (single-lens reflex), mais robustas e que aceitam lentes intercambiáveis, crescerá 9% em 2011, chegando a 8,5 milhões de unidades. Os fabricantes de câmeras também sofrem a ameaça das empresas que produzem telefones celulares equipados com câmeras digitais.