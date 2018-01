Mercado de handhelds: nove trimestres seguidos em queda Os computadores de mão estão perdendo a batalha pelo consumidor frente aos telefones celulares com funções inteligentes, segundo revela estudo da empresa de pesquisas IDC. Segundo um estudo divulgado pela empresa, computadores como os Palms e Pocket PCs estão enfrentando o nono semestre seguido de queda nas vendas e que o primeiro trimestre de 2006 registrou 1,47 milhão de unidades vendidas, com queda de 22,3% na comparação com o mesmo período no ano passado. O maior obstáculo às vendas neste mercado, ainda segundo o IDC, está nos smart phones, os telefones inteligentes que combinam funções como agenda, comunicador, leitor de e-mail e plataforma para navegação na internet, além de apresentar a capacidade de tirar fotos e tocar músicas e vídeos, se tornando mais versáteis que os computadores de mão como companheiros digitais dos usuários. A Palm teve uma queda de 0,4% em sua fatia de mercado, com queda de 23,3% nas vendas. A HP vem em segundo lugar, com 26,2% do mercado e queda de 30,3% nas vendas.